Im 1. Quartal 2018 hat V&B seinen Umsatz um 3,4% auf 208 Mio € gesteigert - kursbereinigt war es ein Wachstum um 5,7%. Die Sparte Bad und Wellness erwirtschaftete 147,1 Mio €. Das kursbereinigte Umsatzplus betrug 8,3%. Außerdem hat der Konzern dort 4,8 Mio € investiert. Die Tischkultur lag mit einem Umsatz von 60,9 Mio € knapp 3% unter dem Vorjahreswert. Im europäischen Markt stieg der Umsatz vor allem in Nordeuropa (+6,2%) und in den Benelux-Staaten (+3,7%). In Deutschland lag das Plus bei 1,4%.

