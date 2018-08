Die Geschäftszahlen einer Reihe von deutschen Schwergewichten stehen in dieser Woche im Fokus der Anleger. Im Hintergrund schwelt der Handelskonflikt weiter.

Die Ferienzeit geht in einigen Bundesländern zu Ende und damit sollten auch die Umsätze an den Börsen wieder etwas anziehen. Allerdings dürfte es schwer werden für den Deutschen Aktienindex (Dax) in der kommenden Woche deutlich nach oben auszubrechen. Eher könnte es zu einem Wechselbad der Gefühle kommen, weil viele Großkonzerne ihre Quartalsbilanzen vorlegen.

Wahrscheinlich ist auch, dass die Börsen abhängig bleiben von den geopolitischen Entwicklungen in der Handelspolitik zwischen China und den USA sowie den Spannungen zwischen Washington und Ankara.

Auf Unternehmensebene sind die Experten jedenfalls bisher zufrieden. Die US-Berichtssaison zum zweiten Quartal sei bereits weit fortgeschritten und zeige bisher eine "großartige Entwicklung", schreiben die Analysten der DZ Bank. So hätten die US-Konzerne die Gewinne um über 20 Prozent steigern und die ohnehin hohen Markterwartungen übertreffen können - Höhepunkt waren dabei sicher die Apple-Zahlen und die Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar beim Smartphone-Hersteller.

