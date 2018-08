Tagesgewinner war am Freitag GoPro mit 17,70% auf 7,05 (918% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 18,09%) vor CA Immo mit 7,96% auf 32,56 (334% Vol.; 1W 7,53%) und AMS mit 3,94% auf 73,86 (94% Vol.; 1W 9,55%). Die Tagesverlierer: JinkoSolar mit -1,55% auf 13,93 (22% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,65%), Uniqa mit -1,33% auf 8,53 (83% Vol.; 1W -0,12%), SBO mit -1,29% auf 95,65 (60% Vol.; 1W -1,80%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Apple (13065,84 Mio.), Amazon (12184,49) und Tesla (9245,62). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei GoPro (918%), CA Immo (334%) und Polytec (268%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist AT&S mit 34,57%, die beste ytd ist Netflix mit 78,73%. Am schwächsten...

