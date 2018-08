Evotec hat eine starke Woche und überhaupt insgesamt eine starke Phase hinter sich. Die Kurse sind nach Ansicht von charttechnischen Analysten derzeit in einem starken charttechnischen Aufwärtstrend, der sich seit Anfang Juli noch einmal verstärkt hat. Ausgehend von einer Plattform zwischen 15 und 16 Euro wurde der Kurs massiv nach oben gespült. Diese Tendenz bestätigte sich in der abgelaufenen Woche mit einem Plus in Höhe von 1 %, das auf den ersten Blick niedrig erscheint, aber eingeordnet ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...