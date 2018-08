Die Deutsche Bank hat am letzten Tag der vergangenen Woche kaum noch Bewegungen erzeugt. Dies jedoch ist bislang einer der ruhigsten Tage in den zurückliegenden Wochen gewesen. Insgesamt sind die Schwankungen relativ deutlich, wobei die Tendenz eindeutig nach oben zeigt. Der Wert hat innerhalb einer Woche ein Plus von 1,5 % erzielt. In zwei Wochen ging es um 5,4 % nach oben und in einem Monat lautet das Plus +16 %. Dies sind gute Ergebnisse, die verdeutlichen, dass die Deutsche Bank relativ betrachtet ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...