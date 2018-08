Andritz hat neue Produktionstechnologien und -ausrüstungen für den Ausbau des SCA-Zellstoffwerks Östrand in Timrå, Schweden, erfolgreich in Betrieb genommen. Der Ausbau des Werks war eine der größten Industrieinvestitionen Schwedens und die bisher größte im Norden des Landes, informiert Andritz. SCA Östrand verdoppelt die Jahreskapazität von 430.000 auf 900.000 Tonnen und wird damit zum weltweit größten Hersteller von Langfasersulfatzellstoff. Andritz lieferte folgende Ausrüstungen für das SCA-Werk in Östrand: Eine komplette Holzentrindungsanlage mit zwei parallel angeordneten Entrindungs- und Hackschnitzellinien, bestehend aus jeweils einer PowerFeed-Enteisungseinheit, einer hydrostatisch gelagerten...

