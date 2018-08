Vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden erwirbt Stada weitere 35,48 % der Anteile von den Mitgesellschaftern von Bioceuticals. Über die finanziellen Rahmenbedingungen dieser Transaktion vereinbarten die Vertragspartner Stillschweigen. Stada baut damit nach dem Rückerwerb der Rechte an den Mitteln Hedrin von Sanofi, an APO-go von Grünenthal und Ladival von der Ladival GmbH & Co KG auch die Präsenz im wichtigen Sektor der Biosimilars weiter aus. CEO Claudio Albrecht freut sich besonders ...

