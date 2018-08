Die Aktie von Evotec startet in einem freundlichen Gesamtmarkt mit Aufschlägen von über 1 Prozent in die neue Woche, in der es am Donnerstag die Zahlen zum zweiten Quartal geben wird. Die Investmentbank Oddo BHF und die Deutsche Bank haben sich im Vorfeld der Zahlen positiv geäußert. So rechnet Oddo BHF-Analyst Igor Kim mit einem deutlichen Umsatzanstieg, gleichzeitig aber auch mit einem Rückgang der Margen aufgrund der teuren Übernahme von Aptuit. Seiner Kaufempfehlung mit einem Kursziel von ... (Alexander Hirschler)

