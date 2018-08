Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Dow Jones Industrial Average fiel nach dem Test der Unterstützung bei 25.120 Punkten nicht weiter zurück. Der Index erholte sich deutlich und eroberte dabei die Marke von 25.290 Punkten wieder zurück. Am Freitag sprang der Index über den kurzfristigen Abwärtstrend, womit sich das Chartbild weiter aufbesserte.

Der Widerstand um 25.400 Punkte wurde durch die Entwicklungen in der Vorwoche zu einer starken Unterstützung umfunktioniert. Rückläufe an diese Marke könnten also nochmalige Einstiegsgelegenheiten auf der Long-Seite bieten. Steigt der Dow Jones Industrial Average im Anschluss über die Marke von 25.500 Punkten an, wäre ein prozyklisches Kaufsignal in Richtung des Zwischenhochs bei 25.590 Punkten aktiviert.

Halten 25.400 Punkte dagegen nicht, käme einmal mehr die Unterstützung bei 25.290 Punkten ins Spiel. Ein erneutes Unterschreiten dieser Marke wäre sehr negativ zu werten und könnte den Index wieder zurück auf 25.200 Punkte, im Extremfall auch direkt wieder auf 25.120 Punkte, befördern. Bei letzterer Marke wird in Kürze auch der EMA200 Stunde auftreffen und diesen Support untermauern.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 17.07.2018 - 03.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2013 - 03.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Der Beitrag Dow Jones - Das Ruder noch einmal herumgerissen erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).