Herr Dr. Terwiesch, was waren nochmal die wesentlichen Aspekte beim B&R-Kauf? Peter Terwiesch: Es geht uns bei der Übernahme vor allem darum, das Wachstum von B&R voranzutreiben und gemeinsam noch mehr zu erreichen. Zusammen haben ABB und B&R ein einzigartiges Angebotsspektrum, von der Prozessautomatisierung über die Elektrifizierung, die Messtechnik, die Robotik und das ganze Spektrum an Antrieben bis hin zu einer breiten Steuerungstechnik. Das führen wir nun zum Vorteil unserer Kunden zusammen, bauen es weiter aus und schreiben so die Wachstumsgeschichte von B&R nicht nur fort, sondern bringen sie auf ein neues Niveau. Ich bin mit der Entwicklung in diesem ersten Jahr seit Ankündigung der Transaktion sehr zufrieden. Was gibt es im Hinblick auf Wachstum und Integration zu sagen? Peter Terwiesch: Wir wachsen schneller als erwartet und profitieren sehr voneinander. Ein Beispiel aus unserem komplementären Angebotsspektrum ist die Orange Box. Mit ihr lassen sich Brownfield-Produktionen - also bestehende Maschinenparks und Anlagen - in IoT-Szenarien einbinden und für die Digitalisierung erschließen - egal mit welcher Steuerung die Anlage automatisiert wurde. Umgekehrt schließt ABB bei Frequenzumrichtern Lücken im Angebotsspektrum von B&R. Auch bei der Integration von Maschinensteuerungen und Robotersystemen sehen wir viel Potenzial. Auch mechatronische Lösungen, insbesondere die auf der SPS 2017 neu eingeführte Langstator-Linearmotor-Technik - wir nennen das System Acopostrak - begeistert Kunden im Maschinenbau und ermöglicht innovative Maschinendesigns. Ein Jahr ist nicht viel Zeit für die Annäherung zweier großer Unternehmen. Was ist in der kurzen Zeit umgesetzt worden? Peter Terwiesch: Die allererste Frage, die wir uns gestellt haben war, wie wir uns gemeinsam noch stärker aufstellen, um Kundenbedürfnisse noch besser zu bedienen. Wir haben unsere Kundenbeziehungen miteinander betrachtet: Wer fragt was nach? Wer hat welche Zugänge zum Kunden? Wie sieht es beispielsweise in den verschiedenen Ländern ...

