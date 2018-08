Commerzbank-CFO fasst Ergebnis zusammen >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Deutsche Bank und Credit Suisse vs.... » IBEX 35 und TECDAX vs. Nikkei und HANG... Commerzbank Unser Finanzvorstand Stephan Engels fasst das Geschäftsergebnis zusammen: "Wir sind im ersten Halbjahr mit der Umsetzung unserer Strategie vorangekommen. Wir vereinfachen und digitalisieren unser Geschäft und setzen weiter auf profitables Wachstum." http://bit.ly/2vIaI41 >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier Verbund erklärt, was ein Megawatt Strom so alles kann >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » BSN Spitout-AUT: Wienerberger drehte... » ATX leicht im Plus, Tagessieger SBO;... ...

Den vollständigen Artikel lesen ...