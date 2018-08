Bei Aixtron gab es zuletzt einige Stimmrechts-Mitteilungen. So etwas kann interessant sein - gab es da bedeutende Änderungen in Bezug auf größere Aktionäre? Der Blick auf die jüngsten Mitteilungen war dann aber diesbezüglich ernüchternd. Es ging dabei um 3 Meldungen von voriger Woche um den Aktionär BlackRock Inc., Firmensitz Wilmington in den USA. Da pendelte die Beteiligung mal über und mal unter die Grenze von 3%. Wenn diese 3% nicht eine meldepflichtige Schwelle wären, dann hätten wir das ... (Peter Niedermeyer)

