Bei der Steinhoff International Holdings (kurz "Steinhoff") gab es zum Wochenbeginn Neuigkeiten in Bezug auf das sogenannte "lock-up agreement" (kurz "LUA"), das mit diversen Gläubigern abgeschlossen werden konnte. Und zwar hieß es dazu, dass die Vereinbarungen des LUA im Hinblick auf die potenzielle Umstrukturierung der Schulden bei der Tochter Hemisphere International Holdings B.V. (kurz "Hemisphere") in Kraft getreten sei. Des Weiteren teilte Steinhoff mit, dass in Bezug auf eine 750 Mio. ... (Peter Niedermeyer)

