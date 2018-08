Der Softwarehersteller SAP ist das wertvollste deutsche Unternehmen. Nun will Gründer Hasso Plattner mit dem Rivalen Salesforce gleichziehen - und so Versäumnisse bei Großprojekten wie mit Lidl wieder gutmachen.

Die jährliche Kundenmesse Sapphire ist eine SAP-Show der Superlative. Anfang Juni strömten 22.000 Teilnehmer in das Orange County Convention Center in Orlando in Florida, um dort Vorträge rund um die Computerprogramme made in Germany zu hören. Zu den Treffen des Zirkels SAP Select hatten aber nur Vertreter der 200 besten Kunden Zutritt. Vor dem erlesenen Kreis von Spitzenmanagern von Nestlé, Exxon und anderen Weltkonzernen referierte SAP-Mitgründer Hasso Plattner über den Zustand des Softwarehauses, dessen Produkte für viele Unternehmen seit Jahrzehnten unverzichtbar sind. Und mit dem Plattner den kommenden Jahren sehr viel vorhat.

Plattner ist mittlerweile 74 Jahre alt, aber ruhig hat ihn das nicht gemacht. Er ist der größte Einzelaktionär, steht an der Spitze des Aufsichtsrats und fungiert auch noch als oberster Technologieberater von Deutschlands einzigem IT-Konzern von Weltformat. In Orlando konnte er aus einer Position der Stärke heraus auftreten. Der Softwarekonzern eilt derzeit scheinbar unaufhaltsam von Erfolg zu Erfolg, einst hartnäckige Wettbewerber hat er längst abgehängt, bei Umsatz und Gewinn zuletzt Rekorde erreicht. SAP ist das mit Abstand wertvollste deutsche Unternehmen, die Marktkapitalisierung von knapp 130 Milliarden Euro entspricht der von Allianz und BMW zusammen.

Trotz dieser Erfolge gibt sich Plattner bei dem Treffen in Florida als unerbittlicher Einpeitscher. Schnell ist offensichtlich, welches Thema ihm gerade besonders am Herzen liegt. Die Frage eines anwesenden Vorstandschefs, wie er denn im Wettbewerb mit dem US-Anbieter Salesforce zu punkten gedenke, beantwortet der SAP-Gründer zwar denkbar knapp: "Mit einem besseren Produkt." Dass das nicht ganz einfach ist, wird wenig später deutlich, als Plattner von der "größten Entwicklungsinitiative, die es jemals bei SAP gegeben hat" spricht.

Mit dem neuen Produktpaket namens C4/Hana geht es für Plattner und den SAP-Vorstandsvorsitzenden Bill McDermott um enorm viel. Mit ihm wollen sie die größte verbliebene Lücke im Angebot des Softwareriesen schließen. Programme zum Management von Kundenbeziehungen boomen derzeit stärker als jedes andere Softwaresegment, ausgerechnet bei ihnen aber hinkt SAP dem US-Rivalen Salesforce hinter her. Das kann sich der Konzern aus Walldorf kaum leisten, wenn er seine äußerst ambitionierten Ziele erreichen will.

In Orlando zeigte sich deshalb auch McDermott zu allem entschlossen. "Wir haben den Status quo nie akzeptiert", erklärte er. SAP werde die Lücke zum Marktführer schließen, indem der Konzern nicht den Vertrieb, sondern den Kunden in den Mittelpunkt stelle. Jeder Onlineshopper rechne heute zum Beispiel damit, dass eine Bestellung schon am nächsten Tag bei ihm eintrifft. Das klappe aber nur, wenn bei dem Händler alle Schritte von der Bestellannahme bis zur Auslieferung nahtlos integriert sind. Mit solchen Lösungen will SAP nun punkten.

Bisher ist der Konzern nicht dafür bekannt, dass er sich übermäßig nach den Wünschen seiner Kunden richtet. Die Komplexität seiner Programme treibt die Abnehmer oft an den Rand der Verzweiflung, einige große Projekte sind spektakulär gefloppt. Im Jahr 2012 scheiterte etwa das größte IT-Projekt in der Geschichte des Versandhändlers Otto, der seine diversen IT-Systeme mithilfe von SAP standardisieren wollte. Die Deutsche Bank stoppte 2015 ein "Magellan" betiteltes SAP-Großprojekt zur Integration der von ihr übernommenen Postbank. Und erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Discounter Lidl eine im Jahr 2011 gestartete SAP-Offensive für ein weltweit einheitliches Warenwirtschaftssystem gestoppt hat - angeblich hat die in fast sieben Jahren eine halbe Milliarde Euro verschlungen. 2013 verklagte der US-Bundesstaat Kalifornien SAP sogar, weil die Abrechnungssoftware für rund 240.000 staatliche Angestellte auch drei Jahre nach Einführung noch Fehler gehabt haben soll. Beide Parteien legten den Rechtsstreit nach Zahlung von 59 Millionen Dollar durch SAP im Jahr 2016 bei.

Tief sitzender Frust bei Nutzern

Aber auch wenn alles formal nach Plan läuft, punktet SAP nicht mit Nutzerfreundlichkeit. Viele Anwender klagen über die komplizierte Bedienbarkeit, ihrem Unmut machen sie in Internetforen Luft. Wie tief der Frust sitzt, zeigen zahlreiche Neuinterpretationen der drei namensgebenden Buchstaben, die eigentlich ...

