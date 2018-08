Geldpolitischer Kurs der RBA unverändert, leicht dovische Bemerkung Japanisches Lohnwachstum deutlich über Erwartungen Laut Reuters zog BoJ in diesem Jahr zwei Zinserhöhungen in Betracht Chinesische Aktien erholen sich, USD stabilisiert sich

Im Einklang mit den weit verbreiteten Erwartungen beließ die Reserve Bank of Australia alle Zinssätze unverändert, nahm jedoch eine leicht dovische Änderung vor. Die Zentralbank sagte, dass die Gesamtinflation etwas niedriger sein wird als zuvor. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass es in absehbarer Zukunft zu geldpolitischen Änderungen kommen wird, da die Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen gleich Null ist. Daher könnte man vermuten, dass sich die Zinsen in dieser antipodischen Wirtschaft zumindest bis Mitte 2019 nicht verändern werden. Neben dieser subtilen Veränderung haben die Währungsbehörden mehr oder weniger die gleichen Bemerkungen wie zuvor gemacht. Sie räumten ein, dass das Lohnwachstum niedrig bleibt (dies dürfte auch noch eine Weile so bleiben), der private Konsum eine Quelle der Unsicherheit bleibt, sich die Immobilienmärkte in Sydney und Melbourne verlangsamt haben und der AUD in der Handelsspanne der letzten Jahre notiert. Abgesehen von dieser fast zu vernachlässigenden Änderung in ...

