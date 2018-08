Schreck am Terminal 1 am Frankfurter Flughafen. Wegen eines Sicherheitsproblems wurde das Terminal gesperrt, Fluggäste nicht mehr abgefertigt und das Boarding gestoppt. Eine Person war in den Sicherheitsbereich gelangt, bevor die Kontrolle abgeschlossen war. Seit 14:30 ist die Sperrung aufgehoben und die Prozesse laufen wieder. Den Wirtschaftsausblick von Börsenmoderator Andreas Groß mit den wichtigsten Terminen am Mittwoch 08.08.2018 sehen sie im Video.