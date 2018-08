Gestoppte bzw. gedrehte Serien: AXA -0,02% auf 22,05, davor 8 Tage im Plus (5,32% Zuwachs von 20,94 auf 22,05), Pantaflix +2,49% auf 74, davor 7 Tage im Minus (-17,01% Verlust von 87 auf 72,2), YY Inc. +0,84% auf 89,52, davor 7 Tage im Minus (-11,26% Verlust von 100,03 auf 88,77), Qualcomm Incorporated -0,43% auf 65,44, davor 5 Tage im Plus (5,95% Zuwachs von 62,04 auf 65,73), Apple -0,94% auf 207,11, davor 5 Tage im Plus (10,09% Zuwachs von 189,91 auf 209,07), PostNL +1,81% auf 3,1, davor 5 Tage im Minus (-10,52% Verlust von 3,4 auf 3,04), EUR/USD Spot +0,39% auf 1,16, davor 5 Tage im Minus (-1,37% Verlust von 1,17 auf 1,16), Merck KGaA -0,17% auf 91,34, davor 4 Tage im Plus (4,12% Zuwachs von 87,88 auf 91,5), WireCard -0,75% auf 164,9, davor 4 Tage im Plus (4,01% Zuwachs von 159,75...

Den vollständigen Artikel lesen ...