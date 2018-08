Atrium European Real Estate hat seine Ergebnisse für das erste Halbjahr 2018 bekanntgegeben.Die Gesamt-Nettomieterlöse der Gruppe betrugen EUR 91,8 Millionen (H1 2017: EUR 95,5 Millionen), was auf einen Rückgang von Erlösen in Höhe von EUR 3,5 Millionen, verursacht durch Veräußerungen von Vermögenswerten sowie einem aufgrund von Neuentwicklungsmaßnahmen vorübergehenden Ertragsrückgang von EUR 2,5 Millionen, zurückzuführen ist, wie das Unternehmen mitteilt. Die operative Umsatzrendite stieg auf 97,3% (H1 2017: 96,6%). Die Belegungsrate verbesserte sich auf 97,0% (H1 2017: 96,2%). Die EBITDA-Rendite stieg um 4 Prozentpunkte auf 88% (2017: 84%) und das EBITDA stieg um 1,1%, was auf das Kosteneinsparungsprogramm...

