Junge Unternehmen scheuen den Börsengang, und Finanzinvestoren nehmen etablierte Firmen vom Parkett. Das schadet der Volkswirtschaft - und Privatanleger können deshalb unter immer weniger Titeln auswählen.

Es wirkte zunächst wie ein Witz. Der Chef eines börsennotierten Konzerns spekuliert während des laufenden Handels darüber, dass er sein Unternehmen vom Parkett nehmen will. Doch was Tesla-Chef Elon Musk am Dienstag twitterte, scheint mehr als ein Gedankenspiel zu sein: Musk könnte Tesla wieder von der Börse nehmen.

In weiteren Tweets und Schreiben wurde der Kalifornier konkreter. Die Aktionäre könnten durchaus bleiben. Nur eben nicht mehr an der Börse, sondern in einem speziellen Fonds für Spezialzwecke. Anleger könnten bei 420 Dollar entscheiden, ob sie verkaufen oder sich an dem privaten Unternehmen beteiligen. Die Finanzierung dafür sei gesichert, sagte Musk. Zuvor wurde bekannt, dass Saudi-Arabien mit seinem Staatsfond Tesla-Anteile mit einem Wert zwischen 1,7 und 2,9 Milliarden Dollar gekauft hat.

"Ich glaube, es ist der beste Weg nach vorne", bekräftigte der Tesla-Gründer in einer Rundmail an die Mitarbeiter des E-Auto-Produzenten. Diese Haltung vertreten in Amerika und Europa immer mehr Unternehmer: Die Börse gilt als Auslaufmodell, der Gang aufs Parkett ist nur noch zweite Wahl.

Zwar sind die börsennotierten Unternehmen in Summe mit fast 90 Billionen Dollar so viel wert wie noch nie. Die Kurse auf dem Frankfurter Börsenparkett und an der Wall Street brechen Rekorde - der deutsche Index der Mittelständler MDax hat sich in den vergangenen zehn Jahren verfünffacht, noch steiler ist es mit dem für Börsenneulinge attraktiven US-Index Nasdaq nach oben gegangen. Anleger konnten also viel Geld verdienen. Aber das könnte sich ändern: Denn die Zahl der börsennotierten Unternehmen ist in den westlichen Industrieländern stark geschrumpft. Attraktive und renditeträchtige Geschäftsmodelle finden immer seltener ihren Weg aufs Parkett - oder sie werden von dort weggekauft.

So wie Douglas. Lange Jahre war der Parfümvertrieb einer der attraktivsten MDax-Werte. Von 2003 an verdreifachte sich der Kurs binnen zehn Jahren, trotz Lehman-Crash. 2013 war das vorbei, Finanz- und Familieninvestoren kauften die Hagener von der Börse. Das Gleiche passierte mit dem Wohnmobilhersteller Hymer, der ebenfalls 2013 vom Kurszettel verschwand. Weil der boomende Hersteller Kapital für die Expansion braucht, denkt die Eigentümerfamilie über eine Rückkehr an die Börse nach. Doch jetzt gehen US-Finanzinvestoren dazwischen, wollen bei Hymer einsteigen. Deutschlands bekannteste Start-ups wiederum, FlixBus und Auto 1 ("Wir kaufen Dein Auto"), denken nicht mal an einen Börsengang. Auch sie werden von Private Equity finanziert.

Nur 450 Firmen sind nach Angaben der Weltbank hierzulande an der Börse gelistet. Vor einer Dekade waren es noch 760. In den USA hat sich im selben Zeitraum jedes zehnte Unternehmen von der Börse verabschiedet. Allein in Asien scheint der Gang aufs Parkett noch attraktiv zu sein: Fast 60 Prozent der weltweiten Börsengänge finden dort statt, die Zahl der börsennotierten Firmen hat sich ...

