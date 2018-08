Hier eine kompakte Zusammenfassung zu den heutigen Zahlen, News und Unternehmensanalysen: Der Umsatz der voestalpine stieg im 1. Quartal um 6,7 Prozent auf einen neuen Rekordwert von 3,47 Mrd. Euro. Ausschlaggebend dafür war vor allem die gute Nachfrage aus der Automobilindustrie, wie das Unternehmen betont. Das Ergebnis blieb stabil, der Überschuss nach Steuern lag bei 294,3 Mio. Euro (plus 0,6 Prozent). So soll es auch im Gesamtjahr bleiben, für das das Management ein EBITDA und EBIT "in etwa auf Vorjahresniveau" erwartet. Die Analysten der Baader Bank bestätigen nach diesen Zahlen die Hold-Empfehlung für die voestalpine und das Kursziel von 52,00 Euro. Die Zahlen seien nahezu im Einklang mit den Erwartungen mit einem etwas vorsichtigeren...

