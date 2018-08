Europäische Aktienmärkte mit moderaten Rückgängen DE30 scheitert am bullischen Trendkanal Münchener Rück (MUV2.DE) verliert nach schwachem Q2 mehr als 3%

Trotz der Tatsache, dass US-Händler die Wall Street-Indizes (US500 und US100) in die Nähe ihrer Höchststände brachten, haben die europäischen Märkte am Mittwoch etwas schwächer begonnen. Eine Erklärung für dieses Szenario könnte ein starker Rückgang des chinesischen Shanghai Composite sein, der den Handelstag 1,3% tiefer beendete, obwohl die Handelsdaten des Landes ziemlich beruhigend waren. Die Exporte wuchsen mehr als prognostiziert, trotz der Zölle auf Waren im Wert von 34 Mrd. USD, die in die USA importiert werden. Der rückläufige Yuan könnte die nachteiligen Auswirkungen der Zölle mehr als ausgeglichen haben. Auf der anderen Seite schrumpfte der Handelsüberschuss mit den USA nur leicht, was darauf hindeutet, dass der Handelskonflikt wahrscheinlich vorerst bestehen bleibt. In der Tat sagten die USA am Dienstag, dass sie ab dem 23. August einen Zollsatz von 25% auf zusätzliche chinesische Waren im Wert von 16 Mrd. USD erheben werden. Dieser Schritt war erwartet worden, da er Teil des gesamten ...

