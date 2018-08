Die Krisenbank Monte Paschi sollte nach der Rettung 2016 eigentlich nicht privatisiert werden. Doch Wirtschaftsminister Tria verfolgt andere Pläne.

Italien will die krisengeschüttelte Bank Monte dei Paschi di Siena offenbar doch mittel- bis langfristig wieder privatisieren. "Die Rückkehr an den Markt ist ein mit der Europäischen Kommission vereinbartes Ziel und steht nicht infrage", sagte Wirtschaftsminister Giovanni Tria in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Zeitung "Il Sole 24 Ore". Es sind Trias erste Äußerungen zur Zukunft der Bank, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...