Orocobre war in den vergangenen Wochen und sogar Monaten deutlich schwächer geworden. Zwar fielen die Notierungen relativ langsam, aber letztlich fast schon entscheidend. In diesem Zusammenhang ist der Kurswechsel auf weniger als 3 Euro bemerkenswert, der Ende Juli einsetzte. Eine wichtige Kursuntergrenze ist damit unterschritten worden. Dennoch: Die Notierungen können auch zulegen - am Montag ging es um mehr als 2,8 % nach oben. Dabei jedoch sind die Abwärtstrends noch immer nicht beseitigt. ... (Moritz von Betzenstein)

