ConocoPhillips aus den USA konnte auch am Dienstag die nahezu unglaublich starke Verfassung der vergangenen Handelswochen eindrucksvoll bestätigen. Nun sind die Kurse nach einem weiteren Plus in Höhe von 2,3 % auf dem Weg zu den nächsten Tops. Der Trend ist zumindest für die charttechnischen Analysten weiterhin nach oben gerichtet. Denn: Seit Anfang März steigen die Notierungen nahezu ohne Unterlass an. Bei etwa 60 Euro gab es zuletzt Mitte Mai eine Pause, die allerdings schon Ende Juli wieder ... (Moritz von Betzenstein)

