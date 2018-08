Norsk Hydro hat in den vergangenen Tagen eine deutliche Spur an den Börsen hinterlassen. Der Wert konnte seine Abwärtsfahrt im Chartbild verlangsamen und ist nun deutlich auf einer Unterstützungslinie angekommen. Hier ist nach dem Aufschlag in Höhe von fast 3 % am Dienstag nun eine Trendumkehr möglich, die neue Potenziale eröffnet. Rechnerisch ist hier ein Aufschlag bis zu 5,40 Euro ohne Weiteres möglich. Dies würde immerhin einen Gewinn von 8 % implizieren. Darüber sind dann weitere 40 Cent ... (Moritz von Betzenstein)

