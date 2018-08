Die Zalando-Aktie rutschte nach der gestrigen Veröffentlichung der Quartalszahlen nach unten und muss auch am Folgetag weiter Federn lassen. Am Mittwoch steht die Aktie gegen 16 Uhr mit gut 4 % im Minus. Die in Aussicht gestellten Wachstumsraten dürften im laufenden Jahr eher am unteren Ende der Prognosespanne liegen als am oberen. Dies lässt so manch einen Anleger abwandern. Das Unternehmen rechnet mit einem Umsatzplus von 20 bis 25 %.

Aktuelle Meinungen zur Aktie: EBIT dürfte auch im unteren ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...