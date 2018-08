VeChain wurde ein Partner von NTT, einem Telekommunikationsunternehmen in Japan. Die beiden Parteien arbeiten zusammen am Netzwerk der fünften Generation. 5G ist auf dem Weg Als Teil des Programms wird VeChain mit NTT zusammenarbeiten, um die VeChainThor-Abteilung zu verbessern, welche die Überwachung bestehender Kundenservices, Lieferkettenmanagement und Smartphone-Anwendungen verbessern will. Bislang wurden keine spezifischen Details von den Parteien bekannt gegeben. Sie versprechen jedoch, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...