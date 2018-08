zum 30. Juni 2018 ging mit 4.697 Mitarbeitern um 1 Prozent zurück - sowohl im Vergleich zum Vorquartal (31. März 2018: 4.735) als auch mit Blick auf das Vorjahresquartal (30. Juni 2017: 4.739). Das erhöhte Auftragsvolumen im Geschäftsbereich Continental Europe spiegelt sich auch in einem leichten Anstieg der dort angestellten Mitarbeiter wider. In den ersten sechs Monaten wuchs die GFT Belegschaft in diesem Bereich um 1 Prozent auf 3.418 Mitarbeiter (30. Juni 2017: 3.398). Hingegen beschäftigte der Geschäftsbereich Americas & UK zum 30. Juni 2018 insgesamt 1.158 Mitarbeiter, was einem Rückgang von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (30. Juni 2017: 1.222) entspricht. In Großbritannien und den USA wurde die Anzahl der Mitarbeiter gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 30 Prozent auf 182 Mitarbeiter reduziert. Ebenso wurde Brasilien als Nearshore-Entwicklungscenter für die USA effizienter aufgestellt und die Belegschaft um 6 Prozent auf 644 Mitarbeiter verringert. Weitere Eckdaten Zum 30. Juni 2018 betrug der Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten 63,56 Mio. Euro, was einem Rückgang von 8,68 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresendwert entspricht (31. Dezember 2017: 72,24 Mio. Euro). Zum Ende des ersten Halbjahres erhöhte sich das Eigenkapital mit 117,67 Mio. Euro leicht gegenüber dem Vorjahresendwert (31. Dezember 2017: 115,32 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote lag zum 30. Juni 2018 bei 32 Prozent (31. Dezember 2017: 31 Prozent). Ausblick Während sich die Nachfrage nach Digitalisierungsprojekten für Retailbanken nach wie vor erfreulich entwickelt, bleiben die Unsicherheiten im Geschäft mit zwei Kunden im Investment Banking unverändert bestehen. Trotz größtmöglicher Nähe zu diesen Kunden kann eine kurzfristige und unerwartete Erhöhung der Einsparmaßnahmen nicht ausgeschlossen werden. Der GFT Konzern erwartet für das Geschäftsjahr 2018 daher weiterhin einen Umsatz in der Mitte der Bandbreite von 400,00 bis 420,00 Mio. Euro (2017: 418,81 Mio. Euro). Als Folge der Übernahme des kanadischen IT-Spezialisten V-NEO im Juli 2018 wird mit einem zusätzlichen Umsatzbeitrag von rund 7,00 Mio. Euro für das laufende Geschäftsjahr gerechnet. Das bislang nicht in der Prognose für das Geschäftsjahr 2018 ausgewiesene, um akquisitionsbezogene Aufwendungen bereinigte EBITDA wird voraussichtlich 40 Mio. Euro betragen (zuvor: 39 Mio. Euro). Insbesondere aufgrund der Aufwendungen aus dem Erwerb von V-NEO passt GFT die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018 leicht an. So rechnet das Unternehmen nunmehr mit einem EBITDA in Höhe von 39 Mio. Euro (zuvor: mindestens 39 Mio. Euro) und einem EBT von 23,5 Mio. Euro (zuvor: mindestens 25 Mio. Euro). Marika Lulay, CEO von GFT Technologies SE unterstreicht: "Die Akquisition von V-NEO im Juli dieses Jahres war ein entscheidender Schritt, um GFT - analog zur Bankenbranche - auch bei den Versicherungsunternehmen als führenden IT-Partner für die digitale Transformation zu positionieren. Darüber hinaus werden wir unsere branchenübergreifende Technologiekompetenz im Bereich Blockchain, Cloud, Data Analytics und künstlicher Intelligenz konsequent nutzen, um unsere Kundenbasis weiter signifikant auszubauen. Mit diesem Know-how hat GFT ein neues Geschäftsfeld im Industriesektor aufgebaut, für das 2018 bereits erste Umsätze im mittleren einstelligen Millionenbereich erwartet werden." Detaillierte Finanzzahlen finden Sie im Investor-Relations-Bereich der GFT Website unter http://www.gft.de/ir. Über GFT: Als erfahrener Technologiepartner treibt die GFT Technologies SE (GFT) die digitale Transformation der Finanzbranche voran. Als erfahrener Technologiepartner treibt die GFT Technologies SE (GFT) die digitale Transformation der Finanzbranche voran. Mit fundiertem Branchenwissen beraten wir weltweit führende Finanzinstitute und entwickeln maßgeschneiderte IT-Lösungen - von der Banking App und Handelssystemen über die Implementierung und die Wartung von Plattformen bis zur Modernisierung von Kernbanksystemen. Unser globales Innovationsteam konzipiert darüber hinaus neue Geschäftsmodelle mit Fokus auf die Themen Blockchain, Cloud Engineering, künstliche Intelligenz und Internet of Things über alle Branchen hinweg. www.gft.com/de 09.08.2018

