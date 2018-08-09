BERENBERG SENKT L'OREAL AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 183 (181) EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 300 (303) DKK - 'HOLD'GOLDMAN HEBT BP AUF 'CONVICTION BUY LIST' (BUY) - ZIEL 730 PENCEGOLDMAN SENKT TOTAL SA AUF 'BUY' (CONVICTION BUY LIST) - ZIEL 67 EURHSBC SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 420 (440) PENCE - 'BUY'UBS SENKT ESSILOR AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 130 (139) EUR BARCLAYS NIMMT VONOVIA MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 46 EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 85 (80) EUR - 'SELL'BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 30 (29) EUR - 'MARKET-PERFORM'HSBC HEBT ALSTRIA OFFICE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 15,30 (14,40) EURHSBC HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 12 (11) EUR - 'HOLD'HSBC HEBT DEUTSCHE POST AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 38,50 (30,50) EURHSBC SENKT HOLIDAYCHECK AUF...Den vollständigen Artikel lesen ...