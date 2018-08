Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Nike -0,04% auf 80,5, davor 6 Tage im Plus (6,02% Zuwachs von 75,96 auf 80,53), Hanwha Q Cells -0,36% auf 8,28, davor 6 Tage im Plus (31,7% Zuwachs von 6,31 auf 8,31), Philips -0,26% auf 38,225, davor 5 Tage im Plus (2,09% Zuwachs von 37,54 auf 38,33), Vectron -1,44% auf 19,12, davor 5 Tage im Plus (14,12% Zuwachs von 17 auf 19,4), Airbus Group-1,25% auf 107,82, davor 5 Tage im Plus (2,5% Zuwachs von 106,52 auf 109,18), Patrizia Immobilien +0,79% auf 17,84, davor 5 Tage im Minus (-8,24% Verlust von 19,29 auf 17,7), Salzgitter +0,37% auf 40,41, davor 5 Tage im Minus (-4,82% Verlust von 42,3 auf 40,26), S&P 500 -0,03% auf 2857,7, davor 4 Tage im Plus (1,6% Zuwachs von 2813,36 auf 2858,45), Snapchat -6,78% auf 12,23, davor 4 Tage im Plus (5,98% Zuwachs...

