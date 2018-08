Volkswagen Leasing begab gestern eine EUR 2,5 Mrd. schwere Senior Anleihe (erw. Rating A3/BBB+). Tranche A (2,5J, EUR 1 Mrd.) preiste bei MS+43 BP, Tranche B (4,5J, EUR 750 Mio.) bei MS+78 BP und Tranche C (7J, EUR 750 Mio.) bei MS+108 BP. Der Piloten-Streik bei der irischen Fluglinie Ryanair weitet sich aus. So kündigten auch die deutschen Piloten an, am Freitag die Arbeit niederzulegen. Monte dei Paschi, an der der italienische Staat seit der...

