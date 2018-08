Am 16. März hatte die Aixtron-Aktie bei 19,32 Euro ein neues Mehrjahreshoch erreicht. Anschließend übernahmen die Bären wieder das Geschehen und ließen das Papier in mehreren Schüben bis Anfang Juli unter die 10-Euro-Marke fallen. Damit hatte sich der Wert der Aktie in nicht einmal vier Monaten um etwa die Hälfte reduziert. Die seinerzeit überverkaufte Marktphase machten sich dann wieder die Käufer zunutze und initiierten einen erneuten Anstieg. Bis zum Ende des Monats legte die Aktie fast 30 ... (Alexander Hirschler)

