SK last day L&S- Indikation Yingli Green YG11 0.22 (08.08.) 0.90/ 0.97 323.08% 15:06:52 Air Berlin AB1 0.02 (08.08.) 0.02/ 0.02 23.33% 11:13:58 Klondike Gold LBDP 0.19 (08.08.) 0.20/ 0.25 16.93% 11:22:21 SolarWorld SWV 0.15 (08.08.) 0.15/ 0.19 13.58% 11:27:21 Phoenix Solar PS4 0.05 (17.07.) 0.05/ 0.07 12.24% 11:23:19 NetEase NEH 227.00 (08.08.) 213.43/ 214.71 -5.70% 11:29:29 windeln.de WDL 1.18 (08.08.) 1.08/ 1.08 -8.30% 11:24:54 TUI AG TUI1 17.56 (08.08.) 16.10/ 16.11 -8.30% 11:29:27 Sberbank SBNC 11.17 (08.08.) 10.16/ 10.25 -8.64% 11:29:30 SMA Solar S92 35.54 (08.08.) 31.75/ 31.80 -10.61% 11:29:02 TUI AG 09.08 08:09 Mandkind | EDM2049Chancen entwickeln ...Den vollständigen Artikel lesen ...