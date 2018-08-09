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Donnerstag, 09.08.2018 Börsentäglich über 12.000 News von 594 internationalen Medien

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0,017 Euro		+0,002
+14,97 %
WKN: AB1000 ISIN: GB00B128C026 Ticker-Symbol: AB1 
Aktie:
Branche
Luftfahrt
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
AIR BERLIN PLC Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
AIR BERLIN PLC 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,015
0,02
11:52
0,016
0,02
11:54
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
AIR BERLIN PLC
AIR BERLIN PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIR BERLIN PLC0,017+14,97 %
KLONDIKE GOLD CORP0,196+2,08 %
YINGLI GREEN ENERGY HOLDING CO LTD ADR0,315-7,35 %