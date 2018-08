Flixbus hat Europas Märkte aufgerollt - und ist jetzt auf dem Weg zum globalen Giganten. Doch das wilde Wachstum fordert erste Opfer - bei Partnern und Kunden.

Shit happens, zum Glück. An einem warmen Julimorgen strömen Pendler durch den Caltrain-Bahnhof im Nordosten San Franciscos, das Verkehrszentrum der Stadt. Reisebusse stehen parat, um aufzubrechen. Nur ein Bus des Unternehmens Megabus nicht: Motorschaden. Die Panne der Konkurrenz ist die Chance für Pierre Gourdain.

Der Mann mit grünem Flixbus-T-Shirt, US-Chef des deutschen Busunternehmens, ist angetreten, um den Amerikanern zu zeigen: Sein Arbeitgeber ist einfach besser, verlässlicher, cooler. Doch dann wird der 35-Jährige umringt von Menschen. Wo denn der Flixbus nach Long Beach in der Nähe von Los Angeles sei, der um 12 Uhr abfahren sollte, fragt ein asiatischstämmiger Rucksackträger leicht genervt. "Sorry, der fällt heute leider aus", sagt Gourdain. "Technische Probleme." Der nächste Flixbus fahre am Nachmittag. Shit happens, Pech gehabt.

Fehlstart an Tag 50 der Flixbus-Expansion ins gelobte Land. Doch Gourdain nimmt es gelassen. "So ein Ausfall ist die absolute Ausnahme hier in den USA", sagt er. "Really!" Souverän beruhigt er die verärgerten Kunden, lächelt. Der Absolvent der Manager-Schmiede Insead - Mutter Griechin, Vater Franzose, spricht vier Sprachen - ist Flixbus-Veteran.

Vor zwei Jahren hat er das Bus-Start-up in seiner Heimat Frankreich zum Branchenführer gemacht. Dort hat Flixbus heute 48 Prozent Marktanteil. Beim Start habe er wegen der vielen Pannen, Verspätungen und Ausfälle "nächtelang nicht geschlafen", erinnert er sich. Dagegen laufe der US-Markt wie eine geölte Maschine. "Easy, absolut easy." In den ersten acht Wochen habe Flixbus "mehrere Zehntausend" Tickets verkauft, obwohl das Netz da nur aus zehn Linien bestand. "Wir hätten gleich in die USA gehen sollen, besonders die Leute in Los Angeles hassen es, selber zu fahren."

Aufstieg auf Asphalt

Deutschlands spannendstes Jungunternehmen, mit heute 1000 Mitarbeitern längst kein Start-up mehr, breitet sich schnell in den USA aus. Pannen wie die in San Francisco können es allenfalls ab-, aber nicht ausbremsen. Zwei Monate nach dem US-Start hat das Unternehmen sein Netz nun auf Verbindungen in 40 Städte verdoppelt. 26 Busse in Flix-Grün rollen jetzt durch die US-Bundesstaaten Kalifornien, Nevada und Arizona. Und das soll nur der Anfang sein.

Dass das erst 2011 gegründete Unternehmen Märkte aufrollen kann, hat es in Europa bereits bewiesen. Die drei Freunde Jochen Engert, Daniel Krauss und André Schwämmlein hatten damals lukrative Jobs aufgegeben, um alles auf eine Karte zu setzen. Aus einer Liste mit rund 50 Geschäftsideen wählten sie das Fernbus-Business aus. Der Markt wurde 2013 liberalisiert, die Deutsche Bahn zeigte kein großes Interesse - das war ihre Chance.

Es folgte ein beispielloser Aufstieg auf Asphalt. Zunächst lieferten sie sich mit dem Start-up Meinfernbus einen ruinösen Wettbewerb, dann fusionierten die beiden zum Marktführer - ein Überraschungscoup. Anschließend kauften die drei Gründer Konkurrenten wie den Postbus der Deutschen Post und jagten die Fernbusse der Deutschen Bahn aus dem Markt, die die Lust am margenschwachen Geschäft längst verloren hatte. Als Quasi-Monopolist mit 94 Prozent Marktanteil im deutschen Fernbusmarkt konnte Flixbus dann die Preise anheben.

Heute, sieben Jahre nach Gründung, fährt das Unternehmen in Deutschland mehr als 500 Ziele an, und es kennt fast jeder. Und nicht nur hier, sondern in inzwischen 28 Ländern der Welt. Der US-Markt, so der Plan, soll auch nur Zwischenhalt auf dem Weg zu einem noch viel größeren, weltumspannenden Netz mit den grünen Fernbussen sein, mit Geschäft in Nord- und Südamerika, in Europa und Asien. Das Ziel: die Verflixung der Welt.

Meister der Plattformökonomie

Möglich ist das, weil Flixmobility, wie die Dachgesellschaft heißt, die Regeln der Plattformökonomie beherrscht wie kaum ein anderes europäisches Unternehmen. Das macht Flixbus zu einer der wertvollsten deutschen Neugründungen der jüngsten Zeit. Plattformen organisieren ein Geschäft, indem sie Anbieter und Nachfrager im Netz unter einer starken Marke zusammenbringen.

Dank moderner IT können sie ihr Geschäft zu niedrigsten Kosten ausweiten - das Business ist beliebig skalierbar und kann bei genügend Masse gigantische Gewinne bringen. Amazon arbeitet so, vor allem Plattformen wie Wohnungsvermittler Airbnb, Hotelbucher Booking.com und der Fahrdienst Uber. Sie vermitteln und kassieren Gebühren. Um das mühsame und weniger leicht skalierbare Geschäft in der analogen Welt - Gäste beherbergen oder Kunden von einem Ort zum anderen zu transportieren - müssen sich andere kümmern.

Flixmobility ist, neben Kleiderversender Zalando und der Reiseplattform Trivago, eines der wenigen deutschen Unternehmen, das mit einer solchen Plattform auch außerhalb des Heimatmarkts Erfolge feiert. Das macht dieses Unternehmen so besonders. Die Münchner sind mehr IT-Firma als Verkehrsgesellschaft, und schon gar kein Busbetreiber. Sie verkaufen Tickets für Fernbusreisen und Zugfahrten über die Webseite, machen Marketing und rechnen mithilfe von Algorithmen aus, welche Verbindungen von A nach B über C Sinn ergeben. Das eigentliche Risiko hat die Plattform abgewälzt auf die vielen Hundert mittelständischen Buspartner, die Fahrzeuge kaufen und warten und Fahrer einstellen - hohe Fixkosten, mit denen sie sich auf eine Wette einlassen: dass Flixmobility immer mehr Menschen in die Busse schaufelt. Solange das der Fall ist, sind alle glücklich.

Doch das starke Wachstum fordert inzwischen die ersten Opfer. Das auf Niedrigpreise ausgerichtete Geschäftsmodell wirft für einige Buspartner kaum noch Gewinn ab. Sie fühlen sich abhängig und ausgepresst als Kostendrücker - auch gegenüber dem Personal. Einigen Unternehmern ist das Business daher nicht mehr geheuer. Sie springen ab. Auch Kunden rebellieren auffällig oft, weil Flixbus nicht immer hält, was es verspricht. Im Netz wimmelt es an Frustkommentaren. Das Flixbus-Netzwerk kommt an seine logistischen Grenzen. Flixbus ist in Sachen Pünktlichkeit oft nicht besser als die Bahn mit ihren ICE-Zügen.

Flixbus scheint das nicht groß zu stören: Zur Logik der Internetökonomie gehört, dass gut laufende Geschäftsmodelle Qualitätseinbußen hinnehmen - Hauptsache, sie wachsen. Und das tun die Münchner. Ihr Umsatz lag 2016 laut Bundesanzeiger bei 352 Millionen Euro, heute dürfte er zwischen 500 und 600 Millionen Euro liegen. Das Geschäft in Europa sei operativ profitabel, sagt Flixbus. Gemessen an den Zahlen von Uber und dem, was die Finanzinvestoren General Atlantic und Silver Lake zuletzt für ihre Anteile angeblich zahlten, dürfte das Unternehmen damit locker mehr als eine Milliarde Euro wert sein - ein Einhorn, wie Risikokapitalgeber solche Mega-Start-ups nennen.Und so weht ein Hauch von Silicon Valley durch Deutschland, ...

