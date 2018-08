Die Unternehmens Invest Aktiengesellschaft (UIAG) teilt mit, dass die Prüfung gemäß Rechnungslegungs-Kontrollgesetz des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016 sowie des Halbjahresabschlusses zum 30. Juni 2017 durch die Finanzmarktaufsicht (FMA) mit Bescheid geschlossen wurde, mit dem Ergebnis, dass beide Abschlüsse fehlerhaft sind. Die Auswirkungen der fehlerhaften Rechnungslegung seien qualitativ und quantitativ wesentlich, wie es heisst. Kurz zusammengefasst betreffen die Fehler folgende Bereiche: - Cashflow-Planung, auf der die Werthaltigkeitsprüfung der CGU MLU-Gruppe beruht- Konzernsteuerung (Segmentberichterstattung und Angaben zum Kapitalmanagement)- UIAG Informatik-Holding GmbH und All for One Steeb AG (Zurechnung von Ergebnissen der UIAG...

