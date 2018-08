Mit einem Anstieg auf 86,41 US-Dollar hatte die PayPal-Aktie am letzten Handelstag im Januar sogar noch einmal ein neues Hoch gebildet. Doch gemeinsam mit dem breiten Gesamtmarkt musste der Wert schon am Folgetag den Rückweg antreten. Die Aktie ging in eine steile Abwärtsbewegung über, aus der sich im Laufe des Frühjahrs ein breiter Abwärtstrend entwickelte.

Er führte die Aktie am 3. Mai auf ein neues Jahrestief bei 70,22 US-Dollar zurück. Hier stabilisierte sich der Wert wieder und ging anschließend ... (Dr. Bernd Heim)

