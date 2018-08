adidas -1.46% SmartFred (18EMY04): Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 243 Euro belassen. Die Zahlen des Sportartikelherstellers seien deutlich über den Markterwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der optimistisch Ausblick für 2018 sei bestätigt worden, so dass die Aktie ein Kauf bleibe. Der Gewinn stieg in den ersten sechs Monaten 2018 gegenüber Vorjahr um 14,7 Prozent, gerechnet als Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) … und um sagenhafte 52,8 Prozent netto. Die "Gewinnmarge" konnte adidas erheblich steigern. (10.08. 11:39) >> mehr comments zu adidas: www.boerse-social.com/launch/aktie/adidas_ag Cancom ...

