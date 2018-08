Daimler - Nach Kursrückgang soll die Wende kommen!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Autoaktien wurden in diesem Jahre kräftig ausgebremst. Das Problem mit Dieselautos und die Drohungen von US-Präsident auf Autos aus der EU Strafzölle zu erheben verunsicherten die Investoren. Dies sorgte bereits dafür, dass Daimler den Ausblick für 2018 revidierte. Andererseits hat die Daimler-Aktie seit Jahresbeginn bereits knapp 17 Prozent verloren und Risiken zum Teil eingepreist. Ein großer Teil der Analysten ist daher trotz der jüngsten Abwärtsbewegung mittelfristig optimistisch gestimmt.

Zwar gab Daimler im ersten Halbjahr kräftig Gas. So fuhren im ersten Halbjahr knapp 1,2 Millionen Mercedes Benz vom Band und damit 3,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Zwar kam der Motor im Juli etwas ins Stottern. So ging die Zahl der verkauften Autos der Kernmarke Mercedes-Benz um acht Prozent zurück. Als Gründe nennt der Konzern, zum einen die Einführung der neuen A- und C-Klasse und Verzögerungen aufgrund des neuen Abgastestverfahrens WLTP. Das Geschäft in China brummt jedoch weiter.

Derweil drücken die Schwaben im Bereich E-Mobilität aufs Tempo. Daimler plant in den kommenden Jahren rund 11,7 Milliarden Euro in die Entwicklung von zehn Elektro- und 40 Hybridmodellen zu investieren. Langfristig wollen die Schwaben die gesamte Fahrzeugpalette - vom Smart bis zum schweren Lkw - elektrifizieren. Kurzfristig drücken die Investitionen auf die Marge. "Wir rechnen für 2025 mit einem Anteil von 15 bis 25 Prozent rein elektrischer Fahrzeuge. Dann sollte klar sein, dass der Antriebsstrang eines Elektrofahrzeugs bei der Marge auf einem Niveau mit dem Verbrennungsmotor ist", sagte nun Jochen Hermann, Entwicklungsleiter für Elektromobilität bei Daimler, im Mai der Branchenzeitung Automobilwoche.

Nach dem Kursrückgang im laufenden Jahr sank auch die Bewertung. Mit einem KGV von 6,5 und einer Dividendenrenditen von 6,1 Prozent (Quelle: Thomson Reuters) ist das Papier moderater bewertet als der Sektordurchschnitt.

Charttechnischer Ausblick: Daimler



Widerstandsmarken: 59,10/68,30 EUR

Unterstützungsmarken: 55,00/56,90 EUR

Nach einem festeren Start ins Jahr 2018 dreht die Aktie von Daimler noch im Januar bei EUR 76 nach Süden. Zeitweise verlor das Papier mehr als ein Viertel des Wertes. Seit Anfang Juli konnte sich die Aktie jedoch wieder schrittweise verbessern. Aktuell findet die Daimler-Aktie bei EUR 56,90 eine gute Unterstützung. Auf der Oberseite bremst die Widerstandszone bei EUR 59,10/60,00. Ein neuer Trend zeichnet sich frühestens bei einem Ausbruch aus der Range EUR 56,90/60,00 ab.

Daimler in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 05.12.2017- 10.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Daimler in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 11.08.2013 - 10.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: onemarkets.tradingdesk.de

