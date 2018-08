Whitbread spaltet sich auf, Palfinger steht vor der Erholung, italienische Staatsanleihen bieten mehr Rendite als Rumänien und warum der Schweizer Anbieter GAM Rentenfonds schließt. Aktien, Anleihen und Fonds für Privatanleger.

Aktientipp 1: Whitbread - Aus eins mach zwei

Mit der Aktie von Whitbread investieren Anleger in zwei verschiedene Unternehmen - in die Hotelkette Premier Inn und die Kaffeekette Costa Coffee. Eine Logik, die beiden Unternehmen unter einem Dach zu führen, gibt es eigentlich nicht. Deshalb fordern aktivistische Investoren, darunter der bekannte US-Hedgefonds Elliott Advisors, die Aufspaltung in zwei separate Unternehmen. Das Management hat eingewilligt. Bis April 2020 soll die Trennung vollzogen sein.

Mit 70.000 Zimmern ist Premier Inn der größte Economy- und Mittelklasseanbieter auf dem britischen Hotelmarkt. Etwa 60 Prozent der Immobilien sind im eigenen Besitz. Premier ist bei Gästen überaus beliebt, diese buchen fast ausnahmslos direkt und nicht über ein Portal. Das Heimatgeschäft wächst, und auch die Expansion ins Ausland ist angelaufen, mit Fokus auf Deutschland. Bis 2021 wollen die Briten in 15 deutschen Städten mit insgesamt 31 Hotels vertreten sein.

Costa Coffee ist die nach Starbucks zweitgrößte Kaffeekette der Welt. Auf der Insel ist man mit 2400 Läden die Nummer eins. In China kommt Costa inzwischen auf 400 Läden. Besonders stark wächst derzeit das Label Costa Express, eine Selbstbedienungslösung, etwa in Tankstellen. Der Bereich macht bereits 15 Prozent vom Gesamtumsatz aus.

Die schwächelnde britische Konjunktur bremst die Geschäfte beider Unternehmen derzeit etwas. Die Bewertung zeigt aber bereits eine Menge Pessimismus. Eine Trennung schaffte Mehrwert für Aktionäre. Denkbar, dass die Trennung schon vor April 2020 kommt - durch einen Verkauf von Costa.

Aktientipp 2: Palfinger - Hydraulischer Kursanstieg

Rückläufige Nettogewinne und die Aussicht auf zähe Umstrukturierungen haben Palfinger-Aktien in den vergangenen Monaten um ein Drittel sinken lassen. Doch nun, bei Kursen von etwas über 30 Euro, ist der Spezialist für hydraulische Ladekräne wieder auf vielversprechendem Einstiegsniveau.

Interessant ist besonders die kleine Sparte See- und Marinegeschäft. Palfinger hat hier etwa Kräne für Offshore-Förderanlagen oder Schiffe im Programm. Noch leidet das Geschäft unter den Folgen der Ölpreis-Baisse und den zusammengestutzten Investitionen in der Energieindustrie. Spätestens 2019 aber, wenn sich die Einnahmen der Öl- und Gasunternehmen wieder verfestigen, sollte das auch bei Palfinger wieder zu mehr Aufträgen führen.

Zusätzlich Schub könnte der norwegische Bootsausrüster Harding geben. Den hatte Palfinger vor zwei Jahren übernommen, doch die Integration zog sich bisher länger hin als erwartet. Vor allem muss die Produktion an weltweit insgesamt sieben Standorten neu koordiniert werden. Dass sich die norwegische Krone mittlerweile etwas erholt, ist ein Vorteil.

Im Kerngeschäft mit Hebekränen und Hubeinrichtungen an Nutzfahrzeugen profitiert Palfinger von der robusten Nachfrage aus der Bauwirtschaft und der Forst- und Recyclingbranche. Lieferengpässe bei elektronischen und hydraulischen Bauteilen dürften zwar dazu führen, dass sich die derzeit gute Auftragslage erst im nächsten Jahr in Geschäftsvolumen ummünzen lässt. Dann aber könnte Palfinger erstmals mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz und Gewinne wie im Rekordjahr 2016 erzielen.

Aktientipp 3: Kroger - Keine Angst vor Amazon

Der stationäre Lebensmitteleinzelhandel wird nicht verschwinden, aber er verschmilzt zusehends mit der Onlinewelt. Das zeigt beispielhaft die 14 Milliarden Dollar schwere Übernahme der Offline-Biosupermarktkette Whole Foods Market durch Amazon. Der weltgrößte Onlinehändler weitet mit dem Zukauf sein Liefernetz für Amazon Fresh aus, was die Lieferzeiten verkürzt. Prime-Kunden erhalten bei Whole Foods außerdem Sonderangebote und können ihre im Netz gekauften Waren dort abholen. Der Einstieg Amazons in die Offlinewelt schürte die Furcht vor einem drohenden Preiskampf im US-Lebensmittelhandel. Als Amazon den Kauf von Whole Foods im Juni 2017 ankündigte, gerieten die Aktien der Konkurrenten stark unter die Räder. Der Aktienkurs von Kroger, mit 2800 Läden die größte Lebensmittel-Supermarktkette in den USA, brach um gut ein Viertel ein. Der Schock aber ist inzwischen verarbeitet. Das Kroger-Management ist nicht in Panik verfallen, sondern hat klug reagiert und investiert, auch in Richtung Onlinehandel. ...

