In einer fast einstündigen Präsentation sagte er am Freitag, die Regierung unterstütze voll eine "unabhängige Geldpolitik". Man wolle das Vertrauen in die Lira verbessern und werde die Inflation effektiv bekämpfen. Ausserdem werde das Budget gestrafft. Wie genau die Regierung das anstellen will, ging aus der Rede nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...