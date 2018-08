Nach den Ende Juli veröffentlichten Quartalszahlen stieg die Aktie des Wafer-Herstellers Siltronic (ISIN DE000WAF3001) in der Spitze noch etwa zehn Prozent, nachdem sie schon den gesamten Monat über zugelegt hatte. Aber das wirkte schon ein wenig "widerwillig". Die Zahlen waren gut, sie waren sogar einen Tick besser als erwartet. Aber so richtig einschlagen konnten sie andererseits auch nicht. Und derzeit sehen wir es bei vielen Aktien: "Nur" gut ist oft nicht gut genug. Siltronic drehte Anfang August wieder langsam nach unten. Und das dummerweise an einer Stelle, die die Bären aufweckte:

Schon im April, Mai und Juni hatte Siltronic um 154 Euro wieder nach unten gedreht - und jetzt eben schon wieder. Interessant ist, dass da langsam ein Muster auftaucht: Im Mai rauf, im Juni runter, im Juli wieder rauf … und jetzt, im August, wieder abwärts? Möglich ist es auch deshalb, weil die Berenberg Bank ihre Beobachtung der Aktie ...

