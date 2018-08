Dow Jones - Kurzfristig angeschlagen

Bastian Galuschka,

Der Dow Jones Industrial Average fiel zuletzt zurück und schöpfte damit das aus dem Tageschart abgeleitete Potenzial bis zur Marke von 25.800 Punkten nicht vollends aus. Die Konsolidierung fiel bis gestern auch noch soweit im bullischen Rahmen aus. Die Marke von 25.500 Punkten wurde als Unterstützung wahrgenommen, das dortige Gap geschlossen. Heute ändert sich das Bild aber schlagartig.

Per Downgap durchbricht der Index die Unterstützung bei 25.500 Punkten. Das deutete jedenfalls die Vorbörse an. Hält nun auch die Unterstützung bei 25.400 Punkte dem Verkaufsdruck nicht stand, wartet erst bei 25.290 Punkten wieder ein Support im Chart. Dort laufen in den kommenden Stunden einige Unterstützungen zusammen: der gebrochenen kurzfristige Abwärtstrend, eine Aufwärtstrendvariante und natürlich vorrangig die Hochs und Tiefs um 25.290 Punkte, die einen horizontalen Support bilden. Die Käufer sollten dieses Niveau also unbedingt halten, ansonsten geht es direkt hinein in den Bereich um 25.200 Punkte, wo auch der EMA200 Stunde verläuft.

Antizyklische Manöver auf der Long-Seite sind aufgrund des Verkaufsdrucks riskant. Wer den Index vorlaufen lassen möchte, kann sich die Marke von 25.590 Punkten notieren. Dort verläuft aktuell der kurzfristige Abwärtstrend. Erst wenn dieser wieder überwunden wird, dürften die Käufer weitere Hochs anpeilen.

