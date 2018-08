Nach vielfachen Hinweisen auf Folter von Inhaftierten in russischen Gefängnissen, fordern die Vereinten Nationen nun Rechenschaft Russlands.

Die Vereinten Nationen haben Russland aufgefordert, die Folter von Häftlingen zu stoppen und gegen die Täter vorzugehen. Dies gelte auch für die Angestellten eines Gefängnisses, die auf einem Video auf einen Häftling einschlagen, erklärte der UN-Ausschuss gegen Folter am Freitag in Genf in einem für die Weltorganisation ungewöhnlichen Schritt.

Russland solle binnen Jahresfrist Rechenschaft darüber ablegen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...