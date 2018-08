Wochenausblick: DAX - Schwäche hält an!

Richard Pfadenhauer,

Zum Wochenschluss kamen die Aktienmärkte rund um den Globus noch einmal gehörig unter Druck. Der DAX verbuchte gar den größten Tagesverlust seit sieben Wochen. Zusätzlich zum Handelsstreit belastete diese Woche die Währungskrise in der Türkei. So gehörten auch die Finanztitel Commerzbank und Deutsche Bank in der abgelaufenen Woche zu den größten Verlierern im DAX.

Der Euro/USD leidet unter dem derzeit wirtschaftlich angespannten Umfeld. Das Tief vom Herbst 2017 von 1,16 USD wurde zum Wochenschluss deutlich unterschritten. Gold konnte derweil von der gestiegenen Verunsicherung nicht profitieren.

Kommende Wochen stehen der ZEW-Index sowie zahlreiche Unternehmenszahlen aus der zweiten Reihe im Fokus.

Unternehmen im Fokus

Anleger können sich nächste Woche am Montag auf die Quartalszahlen von Scout24, Hellofresh, Deutsche Pfandbriefbank, Cancom, Salzgitter, 1&1 Drillisch, W&W, United Internet und Talanx freuen. Am Dienstag berichten unter anderem Deutsche Wohnen, Ceconomy, RWE, Bilfinger und Nordex. Mittwoch folgen Leoni, Cisco Systems und Lenovo und am Donnerstag Walmart, Applied Materials, Wirecard und Henkel. Die BayernLB gibt schließlich am kommenden Freitag ihre Ergebnisse bekannt.

Wichtige Termine

Deutschland - BIP Q2, vorläufig

Deutschland - Verbraucherpreise Juli, endgültig

Deutschland - EZB-Wochenausweis

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 11. August

Großbritannien - Arbeitslosenquote, Juli - ILO-Wert Juni

Brüssel - Industrieproduktion Euro-Zone, Juni

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.500/12.700 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.270/12.400 Punkte

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Die Unterstützung bei 12.500 Punkten konnte nicht gehalten werden, sodass nun die Unterstützung bei 12.400 Punkten zum nächsten Entscheidungspunkt wird. Nächste markante Unterstützungslinien lassen sich erst wieder bei etwa 12.270 und 12.140 Punkten finden.

Betrachtungszeitraum: 23.07.2018 - 10.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 10.08.2013 - 10.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

