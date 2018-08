Lotus ist eine eher kleine Automarke aus Großbritannien, die aber über einen guten Ruf unter Kennern verfügt. Seit Kurzem ist Geely der neue Mehrheitseigentümer von Lotus und hat mit dem Unternehmen allem Anschein nach so einiges vor. So wird derzeit mit dem Miteigentümer Etika aus Malaysia darüber verhandelt, die Beteiligung von Geely auf 51 Prozent aufzustocken. Darüber hinaus berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass Geely 1,9 Milliarden USD in die Marke investieren wolle. Damit soll ... (Robert Sasse)

