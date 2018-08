MGX Minerals konnte am Freitag Neues aus seinem Siliziumprojekt Koot vermelden. Dort wurde zuletzt bis zu 105 Meter tief gebohrt, wobei Siliziumoxid mit einer Reinheit von 98,7 Prozent zu Tage gefördert sein soll. Insgesamt wurden neun Löcher in einem Abstand von jeweils 50 Metern gebohrt. Damit soll die Ausdehnung der bekannten Mineralisierung in den nördlichen und südlichen Zonen genauer erfasst werden. Im Vergleich zu anderen Quarzlagerstätten im Umkreis von Golden in British Columbia soll ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...