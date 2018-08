Nach dem Verkauf der heimischen Möbelkette kika/Leiner zieht Steinhoff ganz aus Österreich aus. Die Töchter Steinhoff Europa AG (SEAG) und Finance Holding werden aus dem niederösterreichischen Brunn am Gebirge abgezogen und nach Großbritannien verlagert, schreibt der "Trend" in seiner aktuellen Ausgabe. Die SEAG fungierte als Holding für die meisten Töchter in Europa, darunter der französische Möbelhändler Conforama und die britische Poundland.

