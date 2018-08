In ihrem Marktkommentar für August meinen die Analysten der Erste Group zu den internationalen Aktienmärkten: Der globale Aktienmarktindex notierte im Juli in EUR um -1% tiefer. Der S&P 500 stieg im Juli um +3,6% (in USD). Er weist seit Jahresbeginn in USD ein Plus von +5,8% auf. Die Rahmenbedingungen für die Aktienmärkte sind positiv. Die Konsensus-Schätzungen gehen für das Jahr 2018 von einem Zuwachs der globalen Unternehmensgewinne um +24% aus. Die Umsätze der börsenotierten Unternehmen sollten um +7,3% steigen. Die Einführung von Zöllen seitens der USA und die Gegenmaßnahmen betroffener Länder, vor allem Chinas, trüben jedoch das Gesamtbild. Wir erwarten moderate Zugewinne der Leitindizes. Wir präferieren die Sektoren Technologie, Konsum und Industrie. Die...

