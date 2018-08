Am 8. Juni 2018 hat die EVN AG die Ausgabe von maximal 165.000 der eigenen Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie bestimmter verbundener Unternehmen im Laufe des dritten Kalenderquartals des Jahres 2018 angekündigt. Am 10. August 2018 wurden insgesamt 67.030 eigene Aktien, das entspricht einem Anteil von 0,04 % am Grundkapital der EVN AG, an Arbeitnehmer übertragen, teilt die EVN mit. Damit sei die Ausgabe an Arbeitnehmer abgeschlossen und beendet. Der Gegenwert je Aktie entspricht dem Tagesendkurs vom 10. August 2018 (Schlusskurs: 16,340 Euro). Die EVN AG verfügt nunmehr den Angaben zufolge über 1.883.824 eigene Aktien, die einem Anteil von 1,05 % am Grundkapital der Gesellschaft entsprechen.

