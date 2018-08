Zu Überraschung von so manchem Beobachter konnte die Aktie der Deutschen Bank sich in den letzten vier Wochen leicht positiv entwickeln. Notierte der Titel Mitte Juli noch bei 9,37 Euro, konnten im Hoch Kurse von bis zu 11,20 Euro erreicht werden. Dass die positive Entwicklung von Dauer sein könnte, daran glauben zumindest die Analysten von Morgan Stanley nicht. In einer aktuellen Analyse hat die amerikanische Investmentbank ihre Einschätzung von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft. Das ... (Robert Sasse)

